Asylbewerber im Kreis Erlangen-Höchstadt

Die aktuellen Asylbewerberzahlen im Landkreis waren unter anderem Thema im Ausschuss für soziale Angelegenheiten. Den Mitgliedern lag der entsprechende Bericht vor. Auszüge daraus lesen Sie im Folgenden. Wie viele Asylbewerber gibt es derzeit im Landkreis? Es sind 517, dazu kommen 83 sogenannte "Fehlbeleger" und 14 sogenannte "Wohnsitzzuweisungen". Was sind Fehlbeleger? Wenn dem Asylantrag stattgegeben wurde, wird die Person in der zugewiesenen Unterkunft zum Fehlbeleger, bis sie eine eigene Wohnung gefunden hat. Wer ist von Wohnsitzzuweisungen betroffen? Das gilt für Personen, deren Asylverfahren bereits abgeschlossen ist, die aber noch in den Unterkünften untergebracht sind. Wie viele Asylbewerber leben in den Gemeinschaftsunterkünften in Höchstadt und Eckental? 96 in der Gemeinschaftsunterkunft in Höchstadt, dazu 11 Fehlbeleger (Kapazität: 130); 70 in der Gemeinschaftsunterkunft in Eckental, dazu 20 Fehlbeleger (Kapazität: 132). Wo leben die restlichen Asylbewerber? In dezentralen Unterkünften in den Gemeinden Aurachtal (10), Baiersdorf (29), Buckenhof (25), Eckental (62), Heroldsberg (21), Herzogenaurach (85), Höchstadt (5), Marloffstein (12), Möhrendorf (32), Oberreichenbach (4), Weisendorf (14). 52 Asylbewerber sind in Privatwohnungen, da sie von der Wohnsitzpflicht befreit wurden. Vier Personen befinden sich in Haft und eine Person momentan im Kirchenasyl. Weiterhin sind 62 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und junge Volljährige über das Amt für Kinder, Jugend und Familie untergebracht. Gibt es Asylbewerber, die ausreisen müssten? 114 Personen sind derzeit vollziehbar ausreisepflichtig, es bestehen aber Abschiebehindernisse (zum Beispiel Passlosigkeit, Krankheit oder Abschiebeverbot in das Heimatland). Wie entwickelt sich die Zahl der Asylsuchenden im Kreis? Die Zahl derer, die dem Landkreis während des Asylverfahrens zur Unterbringung zugewiesen werden, nimmt weiterhin deutlich ab. ew