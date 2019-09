ASV sagt der Sommerpause "Ade"

Nach den Sommerferien starten wieder die verschiedenen Gesundheitskurse beim ASV Niederndorf. Los geht es zum Beispiel am Dienstag, 10. September, um 10.15 Uhr mit "Qigong" oder am Mittwoch, 18. September, um 19 Uhr mit "Smovey" oder unter anderem am Donnerstag, 26. September, um 8.45 Uhr mit "Fascial-Fitness" oder 10.15 Uhr mit "Pilates". Alle Kurse finden im Gymnastikraum des ASV Niederndorf in der Vacher Straße 27 statt. Fragen zu den Kursen und zum weiteren Gymnastikangebot des ASV beantworten Cordula Schrepfer unter Telefon 09132/8627 oder Erwin Piniek unter Telefon 09132/4957. red