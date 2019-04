ASV Kleintettau kassiert zehn Gegentore

Dem FC Mitwitz gelingt in der Bezirksliga West der erste Sieg im Jahr 2019, während der ASV Kleitnettau in Breitengüßbach untergeht. SV Würgau - FC Mitwitz 0:1 (0:0)

In der Anfangsphase versuchten beide Mannschaften das Mittelfeld schnell zu überbrücken und zu Torabschlüssen zu kommen. Es dauerte bis zur 28. Minute, als Stefan Schmaus die erste nennenswerte Torchance in aussichtsreicher Position vergibt. Die Gäste kamen in der 34. Minute zu ihrer Chance, der Schuss von Kevin Kleylein wurde aber abgeblockt.

In der zweiten Hälfte war Würgau die spielbestimmende Mannschaft und versuchte, über mehrere Stationen, Torchancen zu erspielen. Sechs Minuten nach Wiederanpfiff bekam Stefan Schmaus fünf Meter vor dem Tor den Ball, zielte aber knapp neben das Tor. Wenig später setzte sich J. Schauer über rechts durch, sein Torschuss wurde aber von Torwart Winterstein zur Ecke geklärt.

Würgau spielte hier bereits in Unterzahl. Als in der 58. Minute auch ein Gästespieler wegen eines ebenso übermotivierten Fouls vorzeitig zum Duschen geschickt wurde, hieß es zehn gegen zehn. Zwar drängte die Heimelf auf das erlösende Tor, fallen sollte es aber auf der Gegenseite. Lukas Fröba nahm eine Flanke am Strafraumeck an und vollendete zum 1:0 für die Gäste. SV Würgau: Löhrlein - Jäkel, M. Schauer, Schwab, Schmaus (74. Ehmann), Joa. Hemmer, Jon. Hemmer, Raub, Benoit, J. Schauer, M. Hemmer. FC Mitwitz: Winterstein - C. Müller, Hofmann, S. Müller, D. Fischer (53. Dötschel), Büttner, Kleylein (84. M. Fischer), Fröba (90.+1 Köhler), Schmidt, Gentzsch, Föhrweiser. Tor: 0:1 Fröba (72.) / Rot: Benoit (50.)/Föhrweiser (57.) / SR: Michael Emmert / Zuschauer: 150. TSV Breitengüßbach - ASV Kleintettau 10:1 (5:1)

Die nicht in Bestbesetzung angetretenen Gäste gerieten frühzeitig in Rückstand, doch durch eine Unachtsamkeit in der Güßbacher Hintermannschaft kamen sie postwendend zum Ausgleich. Aber selbst das Fehlen von fünf Stammspielern konnte den TSV nicht stoppen. Bis zur Halbzeit schraubten die Hillemeier-Schützlinge das Ergebnis auf 5:1 hoch. Breitengüßbach konnte nach Belieben schalten und walten, da der Gegner aus dem Frankenwald zu keiner Zeit mithalten konnte.

Nach der Halbzeitpause war es ein einziger Sturmlauf auf das Gästetor, nur die mangelnde Chancenauswertung und einige starke Paraden von Torhüter Fröba verhinderten einen noch höheren Heimsieg.. mz TSV Breitengüßbach: Schor - T. Grasser (76. P. Grasser), Scheunemann, Schuberth (51. Melsa), Mayer, S. Herl, Ott, Finzel, Bleier, C. Herl, Hillemeier (46. Martin). ASV Kleintettau: M. Fröba - Pflügner (54. Cekic), Rojas, N. Barnickel, N. Kaufmann, F. Kaufmann, Schindhelm, Dündar, Wisniewski, Wilhelm, M. Barnickel. Tore: 1:0 S. Herl (6.), 1:1 Dündar (10.), 2:1 Mayer (20.), 3:1 (ET/23.), 4:1 S. Herl (37.), 5:1 S. Herl (41.), 6:1 Martin (59./Elfmeter), 7:1 S. Herl (62.), 8:1 Mayer (78.), 9:1 Mayer (82.), 10:1 Melsa (87.) / SR: Joshua Viehrig / Zuschauer: 50.