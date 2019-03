"Astrid" zum Frauentag

"Astrid", den viel gelobten Film über das Leben der bekannten Kinderbuchautorin Astrid Lindgren, kann man am Mittwoch, 27. März, ab 19 Uhr im Zeiler Kino kostenlos erleben. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Sabine Dittmar aus Maßbach und Johanna Bamberg-Reinwand von der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) im Unterbezirk Rhön-Haßberge und im SPD-Kreisverband laden anlässlich des Weltfrauentags schon ab 18.30 Uhr zu einem "Come together" mit einem Glas Sekt im Foyer des Kinos ein, wie die SPD mitteilte.

"Astrid Lindgren war eine starke Frau und ein Vorbild bis in unsere heutige Zeit hinein." Sabine Dittmar hat großen Respekt vor dem, was die Kinderbuchautorin in ihrem Leben geleistet hat. "Sie war weit mehr als nur die Mama von Pippi Langstrumpf oder Michel", macht die SPD-Bundestagsabgeordnete klar. "Sie war stets auch eine wichtige und geachtete Kämpferin für die Rechte der Frauen und der Kinder." Was sicher auch daran lag, dass Astrid Lindgren - vor allem in ihren jungen Jahren, die im Film thematisiert werden - deutlich spürte, dass Frauen eben anders behandelt werden als Männer in vergleichbaren Situationen.

Ab 18.30 Uhr gibt es im Foyer des Kinos bei einem Begrüßungssekt und roten Häppchen die Möglichkeit, miteinander und mit Sabine Dittmar ins Gespräch zu kommen. red