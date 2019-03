Astrid Harzbecker kommt nach Teuschnitz

Ein besonderes musikalisches Ereignis erwartet die Konzertbesucher in der Pfarrkirche in Teuschnitz - ein Konzert, das zugleich Verkündigung ist.

Astrid Harzbecker singt bekannte Werke der Kirchenmusik, der Klassik und gern gehörte Volksweisen. Die beliebte Sängerin und bekennende Christin ist schon viele Jahre mit ihren Kirchenkonzerten in evangelischen und katholischen Kirchen- und Pfarrgemeinden zu Gast. Zu hören sind im Konzert: "Ich bete an die Macht der Liebe", "Alles Große lebt im Kleinen", "Wenn ich ein Glöcklein wär", "Ave Maria" von Franz Schubert, "Engel der Berge", Jesu, meine Freude", "Schlafe mein Prinzchen", "Ave Verum" von W. A. Mozart, aber auch Lieder, die man aus Rundfunk und Fernsehen von Astrid Harzbecker kennt.

Die studierte Sängerin und Diplom-Musikpädagogin wird im Altarraum teilweise instrumental von ihrem Ehemann, Konzertpianist und Organist Hans-Jürgen Schmidt, begleitet. Astrid Harzbecker ist mit ihrer beeindruckenden Stimme in vielen Fernseh- und Rundfunksendungen, aber auch im In- und Ausland auf Konzert-Tourneen bekannt geworden. Im Jahr 2000 gewann die aus Sachsen stammende gebürtige Riesaerin in Chemnitz den "Deutschen Grand Prix der Volksmusik". Mit einem Festlichen Kirchenkonzert setzt Astrid Harzbecker 2019 ihre deutschlandweite Konzertreise fort und freut sich auf die Konzertbesucher in der katholischen Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt Teuschnitz. Einen Teil des Konzerterlöses erhält die katholische Pfarrei Teuschnitz als Spende.

Der Kartenvorverkauf läuft bereits. Die Karten kosten im Vorverkauf 17, an der Abendkasse 19 Euro. Der Eintritt für Kinder ist frei. Vorverkaufsstellen in Teuschnitz sind: Katholisches Pfarramt Teuschnitz, Hauptstraße 40 (montags bis Donnerstag, 9 bis 11 Uhr), Telefon 09268/328; Kaufhaus Tautz, Hauptstraße 34 und Geschäftsstelle der Sparkasse, Hauptstraße 31. red