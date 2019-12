"Assistenzhund", Digitales und Straßen

Der Kreistag des Landkreises Coburg hat am Donnerstag, 12. Dezember, ab 14.30 Uhr im Sitzungssaal des Landratsamtes seine nächste Sitzung. Auf der Agenda stehen unter anderem folgende Punkte: Zukunft.Coburg.Digital GmbH - Digitales Gründerzentrum: Organisation und Finanzen; Beteiligung des Landkreises Coburg an der Zukunft.Coburg.Digital GmbH - Vorstellung des Jahresabschlusses 2018; Ersatzneubau der Brücke über die Nerde bei Meeder; Neuanlage eines Geh- und Radwegs zwischen Schafhof und Wohlbach; Änderung der Gebührensatzung für die öffentliche Abfallentsorgung des Landkreises Coburg von 2012; Vollzug des Haushaltes 2019; Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben; Antrag, das Emblem "Assistenzhund willkommen" zur Verbesserung der Integration von blinden Menschen und Menschen mit anderen Handicaps an den öffentlichen Gebäuden des Landkreises Coburg anzubringen; Zustimmung des Kreistages Coburg zu einer Weiterreichung des in der Haushaltssatzung 2020 und 2021 aufzunehmenden Kassenkredits an die Regiomed-Kliniken GmbH. red