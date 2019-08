Asphaltarbeiten in der Rote-Kreuz-Straße

Am Freitag, 30. August, kommt es vormittags wegen Asphalt-Fräsarbeiten in der Rote-Kreuz-Straße, kurz nach der Einmündung von der Seeshofer Straße, zu Verkehrsbehinderungen. Der Asphalt wird hier auf einer Länge von 60 Metern über die halbe Fahrbahnbreite gefräst. Am Montag, 2. September, 7 Uhr, wird in diesem Fräsbereich der neue Asphaltbelag eingebaut. Die Zufahrt von der Seeshofer Straße in die Rote-Kreuz-Straße wird deshalb gesperrt. Die Sperrung dauert bis 3. September, 7 Uhr, teilt das Städtische Bauamt mit. sek