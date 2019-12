Asmins Ballon flog am weitesten

Als am Freitag, 4. Oktober, zur Eröffnung des Haßfurter Straßenfestes die Kindergartenkinder ihre Luftballons zum Weitflugwettbewerb starteten, hofften viele von ihnen natürlich auch, einen der begehrten Preise zu gewinnen. Beim Nikolausmarkt der Hobbybastler auf dem Marktplatz in Haßfurt am Samstag lüftete Bürgermeister Günther Werner nun das Geheimnis und zeichnete die ersten sechs Gewinner aus.

205 Kilometer weit geflogen

Den ersten Preis des Straßenfest-Fördervereins Haßfurt gewann die sechs Jahre Asmin Nayir aus Haßfurt, deren Luftballon 205 Kilometer weit bis nach Doubrava in Tschechien geflogen war.

Den zweiten Preis bekam die vier Jahre alte Jana Schnell aus Haßfurt, deren Ballon im 197 Kilometer entfernten Loket in Tschechien gefunden worden war.

Der dritte Preis ging an den vierjährigen Jonas Veit aus Sylbach, dessen Luftballon in Markneukirchen im Vogtland zur Erde gefallen und damit 173 Kilometer weit geflogen war. Über den vierten Preis freute sich der fünfjährige Lucas Huber aus Haßfurt, dessen Ballon im 171 Kilometer entfernten Sohl/Bad Elster niedergegangen war. Den fünften und sechsten Preis erhielten die vierjährige Martyna Zidek aus Haßfurt und die ein Jahre alte Carla Reinwand aus Haßfurt. Ihre Ballons hatten 171 nach Asch in Tschechien beziehungsweise 162 Kilometer nach Erkersreuth/Bad Selb zurückgelegt.

Insgesamt waren 41 Karten bei der Stadt Haßfurt eingetroffen, wobei sich zeigte, dass die Luftballons Richtung Osten geflogen waren.