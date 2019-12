ASG erzeugt viel Strom

Das Albert-Schweitzer-Gymnasium (ASG) mit Schülern und Lehrern und der Verein Sonnenenergie Erlangen nahmen am Dienstag offiziell die neue Schülersolaranlage auf dem Dach der Schule in Betrieb. Wie die Stadtverwaltung dazu mitteilte, hatte das ASG bereits im Jahr 2001 mit dem Verein begonnen, Sonnenenergie zu nutzen. In diesem Sommer wurde bereits die millionste Kilowattstunde elektrischer Energie ins Netz eingespeist. red