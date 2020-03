ASCO-Schüler unterstützen Stiftung für krebskranke Kinder

Uwe Rendigs von der Stiftung für krebskranke Kinder Coburg erhielt von Schülerinnen der ASCO-Sprachenschule einen symbolischen Scheck über 1000 Euro. Schüler der Berufsfachschule für Fremdsprachenberufe hatten bereits in der Vorweihnachtszeit lokale Initiativen und Wohltätigkeitsorganisationen in Präsentationen vorgestellt. Zusätzlich erarbeiteten sie Fundraising-Aktionen und setzten diese bis Mitte Februar um. Dabei spielte eine eigens gegründete Schulband in der Fußgängerzone, im Schulhaus der ASCO wurden Kaffee, Tee und Kuchen verkauft und von ortsansässigen Firmen gespendete Sachpreise bei einer Tombola verlost. Uwe Rendigs zeigte sich vom Engagement der Schüler beeindruckt und schilderte Familien-Schicksale, die die Arbeit der Stiftung prägen. Rendigs: "Spenden wie diese ermöglichen es uns, betroffenen Familien unbürokratisch und schnell zu helfen." Matthias Schmidt-Curio, Geschäftsführer der ASCO-Gruppe, rundete die gesammelten Spenden auf glatte 1000 Euro auf (www.coburgerkrebskinderstiftung.org). red