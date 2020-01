"Einfach leben -Aschermittwoch für Frauen" lautet das Motto eines Seminars am 26. Februar, von 9.30 bis 13 Uhr, im Lernwerk Volkersberg. Die Leitung des Seminars hat die Gemeinde- und Bildungsreferentin Petra Müller. Mit Impulsen zu diesem Thema, Möglichkeiten zum Austausch und einem Gottesdienst wird ein bewusster Einstieg in die Fastenzeit angeboten. Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung gibt es im Lernwerk Volkersberg, Tel. 09741/ 913 232 oder per Mail: lernwerk@volkersberg.de. sek