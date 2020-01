"Einfach leben -Aschermittwoch für Frauen" lautet das Motto eines Seminars am 26. Februar von 9.30 bis 13 Uhr im Lernwerk Volkersberg mit Gemeinde- und Bildungsreferentin Petra Müller. Mit Impulsen, Möglichkeiten zum Austausch und einem Gottesdienst wird ein bewusster Einstieg in die Fastenzeit angeboten. Informationen zur Veranstaltung gibt es im Lernwerk Volkersberg, Tel.: 09741/ 913 232 oder per Mail: lernwerk@volkersberg.de. sek