Aschermittwoch der Künstler mit Gourzi und Schick

Die Hauptabteilung Kunst und Kultur des Erzbistums unter der Leitung von Pfarrer Hans-Peter Weigel und Claudio Ettl, stellvertretender Direktor der Akademie CPH in Nürnberg, initiiert am 6. März in Bamberg die Begegnung von Kunst und Kirche beim Aschermittwoch der Künstler. Im Fokus stehen die musikalischen Werke der griechischen Komponistin und Dirigentin Konstantia Gourzi, die mit Erzbischof Ludwig Schick auch ein Podiumsgespräch führen wird.

Das Programm beginnt um 16 Uhr mit einem Vespergottesdienst mit Erzbischof Schick im Bamberger Dom, bei dem auch die Möglichkeit besteht, das Aschenkreuz zu empfangen. Musikalisch umrahmt wird die Feier durch die Werke "A Song for Peace" und "Astrolávos, the Angel at the Bottom of the Sea" von Gourzi. Auf dem Domplatz kann geparkt werden.

Gourzi ist eine international renommierte Wegbereiterin Neuer Musik und kreierte bereits zahlreiche Auftragskompositionen. Mit Bamberg verbindet sie in besonderer Weise ein Stipendium der Villa Concordia. Nach der Liturgie im Dom ergeht Einladung zum Konzert "Anájikon, the Angel and the Blue Garden" von Konstantia Gourzi. Das findet nicht wie ursprünglich angekündigt im Internationalen Künstlerhaus der Villa Concordia, sondern wegen des großen Interesses im Spiegelsaal der Harmonie statt. Der Veranstaltungsort ist barrierefrei.

Im Anschluss daran werden sich Gourzi und Erzbischof Schick in einem Podiumsgespräch mit dem Thema Stille und Kreativität auseinandersetzen. Nachfolgend besteht die Möglichkeit zum Austausch.

Des Weiteren wird ab Aschermittwoch ein Fastentuch von Lisa Huber aus Villach im Dom zu sehen sein, das sie zum 90. Psalm gestaltete; letztes Jahr wurde es im Wiener Stephansdom präsentiert. Eine Buchpublikation über ihr Fastentuch wird bei der Veranstaltung im Spiegelsaal der Harmonie zu erwerben sein.

Der Aschermittwoch der Künstler hat Geschichte: Bereits nach dem Zweiten Weltkrieg rief der katholische Schriftsteller Paul Claudel die Initiative ins Leben. Seitdem richteten international Hunderte Städte die Veranstaltung aus. red