Aschacher Musiker gestalten Konzert

Ein Weihnachtskonzert findet am Donnerstag, 26. Dezember, in der Dreifaltigkeitskirche in Aschach statt. Zu hören sind traditionelle Weihnachtslieder, die die weihnachtliche Stimmung nach den ausklingenden Feiertagen bis zum Auslaufen der weihnachtlichen Zeit erhalten. Das Konzert gestalten die Blaskapelle, der Kirchenchor und der Gesangverein 1890 Aschach. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind für die katholische öffentliche Bücherei Aschach willkommen, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters. sek