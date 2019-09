ASC Kronach-Frankenwald mit zwei Teams zum Velorace

Zehn Mitglieder des ASC Kronach-Frankenwald starten am Donnerstag, 3. Oktober, beim Skoda Velorace im Münsterland. Die beiden Radsport-Teams starten auf Streckenlängen von 100 und 130 Kilometern. Die beiden Teams, die unter dem Namen "Simply clever - Autohaus Vetter" an den Start gehen, erwartet ein professionelles Radrennen mit Zeitmessung und Teamwertung. Los geht es am Sonntag im Stadtkern von Münster. Begleitet und angefeuert werden die Teilnehmer von über 300 000 Besuchern an der abgesteckten Strecke. red