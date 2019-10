ASC-Fahrer meistern den Giro verletzungsfrei

"Skoda Velo Race" ist eine Radserie bestehend aus sechs Radrennen in Deutschland. Im Vorfeld des Profirennens findet immer ein Amateurrennen statt. Bereits seit fünf Jahren startet eine Auswahl des ASC Kronach-Frankenwald mit jeweils zwei Fünfer-Teams.

In diesem Jahr waren über die 100 Kilometer beim Münsterland Giro Antje Petersohn, Philipp Reuter, Andreas Barnikel, Thomas Beez und Gerrit Fehn am Start. Über die lange Strecke, bei der 130 Kilometer absolviert werden mussten, stiegen Thomas Schnappauf, Stefan Eckardt, Sebastian Förtsch, Thomas Geiger und Max Langner in den Sattel.

Bei mäßigem Wetter (nur acht Grad) und teilweise Regen war es nicht besonders angenehm für die Aktiven. Oberstes Ziel für alle war es bei schwierigen Bedingungen sturzfrei zu bleiben. Auf regennasser Straße und mit teilweise relativ unerfahrenen Mitfahrern war das nicht ganz so einfach, doch trotz einiger Stürze blieben die ASCler verschont.

Der 17-jährige Max Langner, belegte nach den 130 Kilometern den hervorragenden zweiten Platz in der U 19 Klasse. Besonders beachtenswert ist, dass der talentierter Fahrer in diesem Jahr fast kein Rennrad fuhr, da sein Hauptaugenmerk beim Mountainbiken liegt. Seine Zeit: 3:32:41 Stunden.

Ebenfalls beachtenswert war die Leistung von Thomas Schnappauf (3:26:51 Stunden), wenn man bedenkt, dass er noch gar nicht so lange Rad fährt. Die restlichen Zeiten: Thomas Geiger 3:42:37 Stunden, Sebastian Förtsch 3:44:22 Stunden und Stefan Eckardt 3:45:53 Stunden. In der Teamwertung belegte das Team den 28. Platz von insgesamt 40 Teams.