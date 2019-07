Am Montagvormittag wurde der Polizei gemeldet, dass sich in dem Fluss an der Teichmühle in Steinwiesen Asbestplatten befinden würden. Diese wurden dort allem Anschein nach zum Aufstauen des Gewässers angebracht. Landratsamt und Wasserwirtschaftsamt wurden über die Ablagerung in Kenntnis gesetzt und gegen den Verursacher wird Anzeige erstattet.