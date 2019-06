As Kratzerla und der Stocherer

Brigitte Krause Vor Kurzem erzählten wir von einem Gemüsemesser, das, Griffhölzer abgeknabbert, eines Tages wieder aus dem Komposthaufen auftauchte. Und wir fragten Sie, liebe Leser, nach ähnlichen Geschichten. Eine wundervolle Kompostgeschichte schickte uns nun Ingrid Gehring aus dem Königsberger Stadtteil Dörflis.

Und die Geschichte über ihre Mutter ist natürlich einen Preis wert: Ingrid Gehring freute sich sehr über ein Marken-Gemüsemesser aus einer Solinger Messermanufactur.

Und ihr Gschichtla, das schrieb sie uns auf, das geht so:

"Die Oma hatte nur zwei ganz wichtige Geräte für die Bearbeitung ihres Gartens - ihr Kratzerla und ihren Stocherer. Es gab ähnliche Geräte, aber nur die beiden waren die richtigen. Leider kam es immer mal wieder vor, dass diese in einem Beet vergessen wurden und die Tochter am Abend danach suchen musste.

Der Schwiegersohn schlug vor, die Griffe rot zu bemalen, damit man sie leichter wieder findet, oder vielleicht doch gleich eine Schnur ranzumachen und um den Hals zu hängen. Aber die Oma hielt das nicht für nötig. Bis es eines Tages passierte und die Teile einfach nicht mehr zu finden waren. Die Mutter hatte bei der Gartenarbeit immer zwei Eimer im Einsatz - einen für Abfallkompost und einen für die Biotonne beziehungsweise freundlicherweise den Misthaufen des Nachbarn.

Also gab es nur die Möglichkeit, dass des Kratzerla und der Stocherer mit dem Abfall ausgeleert worden sein könnten. Weil es einfacher war, wurde zuerst der Komposthaufen durchsucht, aber leider ohne Erfolg. Nachdem sich Tochter und Schwiegersohn weigerten, den Misthaufen zu durchsuchen und es auch schon zu dunkel war, wurde die Suche abgebrochen. Am nächsten Tag - die Mutter hatte wegen des großen Verlusts kaum geschlafen - wurde doch noch der Misthaufen durchwühlt, aber leider auch hier ohne Erfolg.

Die Mutter war untröstlich aber das Leben muss ja weitergehen, auch ohne Kratzerla und Stocherer! Die Mutter machte sich wieder traurig ans Werk, band ihre Gartenschürze um und was fand sie in ihrer Schürzentasche??? Genau. Die Mutter war wieder glücklich und die Welt war wieder in Ordnung."

Bis heute kann sich Ingrid Gehring nicht von den beiden alten Werkzeugen trennen. Sie benutzt sie selber, um entweder in den Boden hineinzustechen oder ihn sachte und leicht durchzuhäckeln. Und dann denkt sie an ihre Mutter....