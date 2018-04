Arzt-Vortrag über Stürze

Zertifizierung im Jahr 2016



In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule (kurz VHS) bieten die Haßberg-Kliniken kostenlose Gesundheitsvorträge im Konferenzhaus des Ärztehauses 1 in Haßfurt an. Am Montag, 16. April, ab 19.30 Uhr wird das Vortragsprogramm mit einem gemeinsamen Vortrag der beiden Ärzte Steffen Amend und Frank Schröder fortgesetzt. Der neue Chefarzt in der Unfallchirurgie am Haus Haßfurt der Haßberg-Kliniken und der Chefarzt der Akutgeriatrie referieren dann über das Thema "Knochenbrüche im Alter und deren Behandlungsmöglichkeiten". Sie werden dabei auch das AltersTraumaZentrum, das es in Haßfurt seit März 2016 gibt, vorstellen, wie das Kommunalunternehmen Haßberg-Kliniken mitteilte.Ein kleiner Sturz mit großen Folgen: Jährlich, so zeigen es Statistiken, erleiden alte oder hochbetagte Menschen mehr als 700 000 Knochenbrüche. Verletzungen, die Ärzte und Pflegepersonal in den Krankenhäusern vor besondere Herausforderungen stellen.In Haßfurt werden diese Verletzungen nicht nur chirurgisch versorgt, sondern die Behandlung der Patienten erfolgt auch im AltersTraumaZentrum der Haßberg-Kliniken. Im März 2016 wurde die Einrichtung von der Gesellschaft für Unfallchirurgie zertifiziert. Als eine der ersten in Deutschland, wie Frank Schröder nicht ohne Stolz berichtet.Anmeldungen zum Vortrag sind unbedingt erforderlich unter Telefon 09521/94200 oder www.vhs-hassberge.de