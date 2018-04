Arzt-Vortrag über Atmungsstörungen

Zum Thema "Atmungsstörungen, die jede Nacht aufs Neue herausfordern" bietet die Volkshochschule Untermerzbach einen Vortrag ein. Informationen und Hilfe unter dem Motto " Diagnostik und Therapie schlafbezogener Atmungsstörungen" gibt es dazu am Mittwoch, 18. April, 19 Uhr, im "Komm" in Untermerzbach. Referentin ist Ida Udrescu, Assistenzärztin der Klinik für Pneumologie, Pneumologische Onkologie, Allergologie und Schlafmedizin am Klinikum Bamberg. Der Eintritt ist frei; Anmeldungen sind erbeten bei Ute Morgenroth, Ruf 09533/9801616. red