Arzt spricht über Prostatakrebs

Über chirurgische Methoden im Rahmen der Prostatakrebs-Therapie referiert Professor Dr. med. Vahudin Zugor am Montag, 25. März, 17 Uhr, vor der Selbsthilfegruppe Prostatakrebs im Bürgerhaus, Rosmarinweg 1. Als zweiter Chefarzt an der Urologie-Klinik am Bruderwald verfügt der Mediziner über langjährige Erfahrungen im Bereich "minimalinvasive Verfahren" und der roboterunterstützten OP. Der Vortrag ist kostenlos und öffentlich. red