Arzt spricht über Demenz

Einen Vortrag zum Thema Demenz bietet das Bibliotheks- und Informationszentrum (Biz) in Haßfurt an. Der Referent ist Dr. Thomas Polak von der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Würzburg. Er gilt laut Biz als Fachmann für diese Erkrankung. In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Haßberge und dem Pflegestützpunkt in Haßfurt findet der gut verständliche Vortrag am Donnerstag, 7. Februar, um 19.30 Uhr im Bibliothekszentrum am Marktplatz in Haßfurt statt. Der Eintritt ist frei. Die Bibliothek bittet um Voranmeldung unter der Telefonnummer 09521/951960. red