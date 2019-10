Arzneimittelgabe - ein Kinderspiel?

Welche Medikamente kann man wann sinnvoll und verantwortungsvoll Kindern in welchem Alter geben? Dazu gibt Christian Redmann, Inhaber der Stadt-Apotheke in Ebermannstadt, im Rahmen eines Vortrages fundiert und praxisnah Antworten. Eingeladen sind Eltern und alle Interessierten, die mit Kindern zu tun haben. Schwerpunkte des Vortrages sind Erkältungskrankheiten, Fieber, Wunden und Magen-Darm-Erkrankungen. Der Vortrag am Donnerstag, 10. Oktober, beginnt um 19.30 Uhr, Kosten entstehen keine. Veranstaltungsort ist das Mütterzentrum ("Mü-Ze)" in der Feuersteinstraße 11 in Ebermannstadt. Weitere Informationen und Anmeldung via E-Mail an familienstuetzpunkt@muetterzentrum-ebermannstadt.de oder telefonisch unter 0151/56042210. red