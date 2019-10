Artikel aller Spurweiten zu finden

Aufgrund des anhaltenden Interesses wird nun schon zum sechsten Mal ein großer Modellbahnflohmarkt in Tettau durchgeführt. Die Veranstaltung findet wieder im großen Saal der Festhalle Tettau am 17. November 2019 statt. Ab 7 Uhr können die Stände bestückt werden. Um 9 Uhr ist für Besucher Einlass. Der Eintrittspreis beträgt zwei Euro, ermäßigt einen Euro. Zwar endet die Veranstaltung offiziell erst um 16 Uhr, jedoch werden die meisten Käufe am Vormittag und am frühen Nachmittag getätigt.

Niedrige Tischgebühr

Die Tischgebühr wird wieder sehr niedrig sein, da kein Gewinn erwirtschaftet werden muss, sondern nur die Unkosten gedeckt werden müssen. Ein Tisch mit zirka einem Quadratmeter Größe kostet fünf Euro. Wenn Tische mitgebracht werden, reduziert sich der Preis auf drei Euro. Angeboten werden kann alles, was irgend etwas mit dem Hobby Modellbahn zu tun hat - also beispielsweise auch Elektronikartikel.

Viel Ausstattungsmaterial

Im Angebot sind Artikel aller Spurweiten und sehr viel Ausstattungsmaterial für Modellbahnanlagen. Sowohl für analog als auch digital gesteuerte Lokomotiven sind Testgleise aufgebaut. Falls jemand eigene Artikel anbieten, aber keinen Verkaufsstand betreiben möchte, kann er sich mit dem Organisator des Marktes, Manfred Suffa, in Verbindung setzten (Telefon 09269/9560). Die Teile können dann "in Kommission" mit angeboten werden. Wie Suffa mitteilt, ist der 600 Quadratmeter große Saal bereits vollständig mit Ständen gefüllt.

Bei Bedarf können jedoch noch Zusatzflächen belegt werden. Zu beachten ist, dass es sich um eine reine Verkaufsbörse und keine Ausstellung handelt. Die Gastronomie der Festhalle in Tettau ist während der Veranstaltung geöffnet.

Alle wichtigen Informationen über die Modelleisenbahnbörse sind auf der Homepage ersichtlich unter www.modellbahnflohmarkt-tettau.de. ms