Der Verband für landwirtschaftliche Fachbildung Bayern, Kreisverband Bad Kissingen, bietet am Freitag, 8. März, einen Vortrag zum Thema "Arthrose muss nicht schmerzhaft sein" an. Beginn ist um 14 Uhr im Gasthaus "Zum Adler" in Großwenkheim. Die Ansprechpartner für die Anmeldung haben sich wie folgt geändert: Meta Pfennig (09766/720), Irma Geßner (09766/1572) und Helene Bieberich (09733/6621). sek