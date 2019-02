Der Verband für landwirtschaftliche Fachbildung Bayern, Kreisverband Bad Kissingen, bietet am Freitag, 8. März, einen Vortrag zum Thema "Arthrose muss nicht schmerzhaft sein" an. Beginn ist um 14 Uhr im Gasthaus "Zum Adler" in Großwenkheim. Anmeldungen nehmen Meta Pfennig, Tel. 09766/720 und Silvia Mohr, Tel. 09766/ 548 in Großwenkheim, Ursula Fiedler, Tel. 09766/742 in Kleinwenkheim und Martina Appel, Tel. 09766/1331 baldmöglichst entgegen. sek