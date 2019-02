Der nächste VdK-Monatstreff mit Vortrag findet am Mittwoch, 27. Februar, um 14.30 Uhr im Gasthof Leicht in Pferdsfeld statt. Dr. Flottemesch aus Bamberg referiert über Arthrose an Hüft- und Kniegelenken sowie über deren operative Versorgungsmöglichkeiten mittels einem künstlichen Gelenk. Eingeladen wird auch zum Faschingsabend des VdK-Kreisverbandes am Freitag, 1. März, in der "Karolinenhöhe". Beginn ist um 19 Uhr (Einlass um 18 Uhr). Es wird um Anmeldung bei Martina Buhr gebeten. Für die Fahrten am Mittwoch, 24. April, nach Aufseß zur Fischzucht sowie am Dienstag, 21. Mai, in den Steigerwald zum Spargelhof Reinhart werden Anmeldungen noch unter Telefon 09547/1397 angenommen. red