Artenvielfalt in Kernzonen

"Die Artenvielfalt in den Kernzonen des Unesco-Biosphärenreservats Rhön" lautet der Vortrag von Dr. Tobias Gerlach am Donnerstag, 28. November, im Haus der Schwarzen Berge in Oberbach. Beginn ist um 19 Uhr. Die Kernzonen des Unesco-Biosphärenreservats Rhön umfassen ein breites Spektrum unterschiedlicher Waldlebensräume, in denen die Natur sich selbst überlassen wird. Doch auch hier machen sich die Folgen des Klimawandels bereits bemerkbar. In der Vortragsreihe "In der Rhön, für die Rhön" lädt die bayerische Verwaltungsstelle zur Vorstellung aktueller Ergebnisse aus dem Kernzonenmonitoring ein. sek