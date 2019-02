Artensterben stoppen: Infos in Hirschaid

70 Prozent der Insekten sind verschwunden, Vogelbestände sind um 50 Prozent zurückgegangen. Zu diesem Thema werden Informationen über Vogel- und Wildbienennisthilfen sowie bienen- und insektenfreundliche Pflanzen gegeben - mit Basar. Die Veranstaltung findet am morgigen Samstag, 16. Februar, von 10 bis 14 Uhr in Hirschaid, Babenbergerweg 10, statt. Auch auf Balkonen und Terrassen ist es möglich, Artenschutz zu praktizieren, so die Veranstalter. Und: "Eine intakte Umwelt mit ihrer Vogel- und Insektenvielfalt sollte für uns alle ein großes Anliegen sein." red