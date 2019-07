Über Artenschutz im eigenen Garten können sich Hobbygärtner und Gartenbesitzer am Sonntag zwischen 14 und 17 Uhr in der Naturkräuterschmiede Harsdorf informieren. Experten von der Bayerischen Gartenakademie, dem Landesbund für Vogelschutz, dem Bayerischen Bauernverband, dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, dem Kreisverband für Gartenbau und Landespflege und dem Landesverband Bayerischer Imker sowie eine Naturgartenfachberaterin geben ihr Wissen weiter. An unterschiedlichen Ständen kann man sich zum Beispiel über die richtige Erde, passende Bepflanzung, naturnahes Gärtnern, Artenvielfalt im eigenen Garten, Bienenschutz und vieles informieren. Es gibt auch spezielle Kinderaktionen und Tipps zum Gärtnern mit Kindern. kms