Artenreiches Coburger Land

Der Landesbund für Vogelschutz (LBV), Kreisgruppe Coburg, tut etwas für den Natur- und Artenschutz. Davon konnte Vorsitzender Frank Reißenweber bei der Hauptversammlung im Gasthaus "Kaiser" berichten, was ihm den Beifall der zahlreichen Mitglieder bescherte.

Da ist zum einen das Projekt "Rebhuhn", bei dem Wissenschaft und Praxis verbunden und umgesetzt werden. Es laufe sehr gut, sagte Reißenweber. So seien unter anderem 26 Hektar Blühflächen mit der "Göttinger Rebhuhnmischung" eingesät worden.

Groß ist die Freude auch über die acht Weißstorch-Brutpaare im Landkreis und ein Wanderfalken-Brutpaar an der Morizkirche. Reißenweber bezeichnete dies als Artenschutzerfolge.

Das Gebiet entlang des Goldbergsees sei gut belebt. So seien 201 Arten gezählt worden, zum Beispiel grüne Keiljungfern an der Steinach, Hohl- und Morchel-Trüffel sowie eine Kreuzotter. Als durchschlagenden Erfolg bezeichnete Reißenweber das Beweidungsobjekt mit Heckrindern und Koniks in den Teichwiesen bei Stressenhausen, das sich als Lebensraum für Wiesenbrüter und Wieseninsekten herauskristallisiere. Das Monitoringprojekt Rebhuhn & Feldlerche sei im vierten Jahr bei Schafhof und Schorkendorf erfolgreich verlaufen, ebenso die besondere Salzvegetation in den Glender Wiesen. Der Landesbund für Vogelschutz habe an der Managementplanerstellung für die FFH-Gebiete "Bruchschollenkuppen" und "Wiesen bei Unterlauter" mitgearbeitet. Sorge bereite der Borkenkäferbefall im Stiftungswald im Taimbacher Forst. Die Kreisgruppe verfüge über 192 Hektar Flächeneigentum und Pachtflächen für Naturschutzprojekte. Auch am Grünen Band sei sie flächenmäßig beteiligt.

Im Landkreis Coburg hat der LBV rund 3000 Mitglieder, davon mehr als 100, die sich im aktiven Ehrenamt nicht nur um die Belange von Vögeln kümmern, sondern um alle Tiere und Pflanzen im Landkreis. Die Mitglieder betreuen 250 Flederma uskeller, 400 Eulennistkästen und ein Dutzend Storchenhorste. Auch wird eine kostenlose Pilzberatung angeboten und die Greifvogelstation Neu- und Neershof sowie eine Fledermausanlaufstelle in Ahorn betrieben. Um Menschen für die Natur zu begeistern, hat der LBV in 50 Naturveranstaltungen Umweltbildung betrieben. Darunter fällt auch die aktive Kindergruppe "Buntspechte".

Ehrungen standen an: Ausgezeichnet wurden die Familien Papadopoulos und Senftleben für ihr außergewöhnliches Engagement, Gerhard Leidner für 50 Jahre Mitgliedschaft, Margret Bätz sowie die Familien Gerold Dressel, Klaus Kroedel, Joachim Rückert und Gisbert Wolf für 30-jährige Mitgliedschaft beim LBV.