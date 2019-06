Artenkenner-Seminar in der Arnika-Akademie

Alexander Ulmer, Diplom-Geoökologe und TEH-Praktikerin Ulrike Kaiser nehmen die Teilnehmer mit auf einen erkenntnisreichen Trip in die heimische Flora. Interessant für alle, die ihren Horizont über Gänseblümchen hinaus erweitern wollen, ein Muss für angehende TEH-Praktiker (Traditionelle Europäische Heilkunde). Das Artenkenner-Seminar findet am Samstag, 29. Juni, von 9 bis 17 Uhr in der Arnika Akademie Teuschnitz, Schulstraße 5, statt. Leitung und Anmeldung bei André Maslo unter andre.maslo@oekologische-bildungsstaette.de, 09266/8252 oder Fax 09266/6442. Nähere Infos gibt es unter www.teuschnitz.de/arnika-akademie/veranstaltungsangebot. red