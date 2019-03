Artenkenner-Seminar für Farbenfrohe

Die Ökologische Bildungsstätte Oberfranken bietet wieder einen Botanik-Kurs an. Auf diese Weise kann man einen umfassenden Einstieg in der Welt der Pflanzen erhalten. Alexander Ulmer, Diplom-Geoökologe und Geschäftsführer des LBV Coburg, wird unterstützt von Ulrike Kaiser, Kräuterpädagogin und TEH-Praktikerin. Das Seminar beginnt am Samstag, 9. März, 9 Uhr, in der Arnika-Akademie. Anmeldung bei André Maslo unter andre.maslo@oekologische-bildungsstaette.de, Telefon 09266/8252 oder Fax 09266/6442. Der zweite Kurs dreht sich um die Kraft der Knospen im Frühling - Gemmotherapie. Beginn dieses Kurses ist am Sonntag, 10. März, 10 Uhr, ebenfalls in der Arnika-Akademie. Anmeldung sind möglich bei Ulrike Kaiser per Mail: kaiserulrike@gmx.net, unter Telefon 0176/41543126. red