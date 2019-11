Arno Strobel liest im "Osiander"

Am Freitag, 22. November, findet um 20 Uhr in der Buchhandlung "Osiander", Grüner Markt 16, eine Lesung mit Arno Strobel statt. Er liest aus seinem Buch "Offline". Fünf Tage ohne Internet. Raus aus dem digitalen Stress, einfach nicht erreichbar sein. So das Vorhaben einer Gruppe junger Leute, die dazu in ein ehemaliges Bergsteigerhotel auf den Watzmann in 2000 Metern Höhe reist. Aber am zweiten Tag verschwindet einer von ihnen und wird kurz darauf schwer misshandelt gefunden. Jetzt beginnt für alle ein Horrortrip ohne Ausweg. red