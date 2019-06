Arnikawiesen und Schmetterlinge

Die Ökologische Bildungsstätte Oberfranken bietet im Rahmen des Bayern-Netz-Natur-Projektes Bärwurzwiesen und Feuchtflächen im nördlichen Frankenwald für dieses Jahr eine letzte naturkundliche Wanderung unter der Leitung von Christine Neubauer an. Am morgigen Samstag, 29. Juni, um 14 Uhr startet die rund dreistündige Exkursion bei Teuschnitz am Wanderparkplatz "Alter Sportplatz". Mit ein bisschen Glück ist die ein oder andere gelb leuchtende Arnika-Blüte bei der Wanderung entlang der Bärwurzwiesen zu sehen. Schmetterlingskundler Tobias Wunder wird die von Blüte zu Blüte gaukelnden und nektarsuchenden Besucher vorstellen. Gegebenenfalls muss der Parkplatz am Frischemarkt in der Weidenstraße zum Abstellen von Autos genutzt werden. Nähere Informationen erhalten Interessierte unter der Telefonnummer 0157/82238853 oder per E-Mail an info@oekologische-bildungsstaette.de. red