Arnikawiesen und Schmetterlinge

Mit ein bisschen Glück ist die ein oder andere gelb leuchtende Arnika-Blüte bei der Wanderung entlang der Bergwiesen zu sehen. Auf alle Fälle wird es an Blütenreichtum nicht fehlen und Schmetterlingskundler Tobias Wunder wird die von Blüte zu Blüte gaukelnden und nektarsuchenden Besucher vorstellen. Die Wanderung findet am Samstag, 29. Juni, von 14 bis 17 Uhr statt. Treffpunkt ist am Wanderparkplatz alter Sportplatz Teuschnitz, Richtung Reichenbach. Leitung und Anmeldung bei Christine Neubauer unter der Telefonnummer 09266/8252, oder per E-Mail an christine.neubauer@oekologische-bildungsstaette.de. Anmeldeschluss ist der 28. Juni. Die Strecke ist etwa drei Kilometer lang, festes Schuhwerk und wettergerechte Kleidung sind notwendig. red