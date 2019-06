Arnika - der goldene Heilschatz

Der Workshop vermittelt Einblicke in die regionale Geschichte und Volksheilkunde der heimischen Arnika. Die Wanderung entlang des Arnikasteiglas findet am Sonntag, 30. Juni, von 10 bis 15 Uhr in der Arnika-Akademie Teuschnitz, Schulstraße 5, statt. Es wird gebeten, wetterfeste Kleidung und Schuhe mitzubringen. Mindestteilnehmerzahl ist sechs Personen. Anmeldung im Rathaus Teuschnitz, 09268/9720, anna.knauer@vgem-teuschnitz.de. Anmeldeschluss ist am Dienstag, 25. Juni. Nähere Infos unter www.teuschnitz.de/arnika-akademie/veranstaltungsangebot. red