Arnika- Akademie verabschiedet "Kräuterhexen"

Die Arnika-Akademie Teuschnitz hat in einer kleinen Feierstunde 14 Teilnehmerinnen und zwei männliche Teilnehmer verabschiedet, welche die Ausbildung in der traditionellen europäischen Heilkunde absolviert haben.

Die neuen TEH®-Praktiker haben sich in 160 Unterrichtseinheiten von September bis Juli viel Wissen in den Bereichen Geschichte der Volksheilkunde, Pflanzenwirkstoffe aus pharmazeutischer Sicht, Pflanzenbestimmung, Naturschutz, Heilpflanzenanbau und -verarbeitung, Gartengestaltung, Traditionelle Esskultur, Teemischungen, Kräuterprodukte, Hydrolate, Honig, Räuchern, Kneip panwendungen, Hygiene- und Deklarationsvorschriften, Kalkulation, Gewerbe- und Steuerrecht sowie in den Kommunikationstechniken angeeignet, welches sie für sich zur eigenen Bereicherung sowie zur persönlichen Weiterentwicklung oder für den Einstieg in die berufliche Selbstständigkeit nutzen wollen.

Die Prüfung bestand aus einem schriftlichen Teil zu den einzelnen Themenschwerpunkten und einer Projektarbeit, die der Prüfungskommission vorgestellt werden musste. Hierbei bewiesen alle Teilnehmer großes Engagement und die Prüfungskommission war immer wieder überrascht über die kreativen Inhalte und die hohe Qualität der durchgeführten Projekte. In ihrem Grußwort freute sich Bürgermeisterin Gabi Weber über die gute Entwicklung, die die Arnikastadt Teuschnitz in den vergangenen Jahren genommen hat und dass die Ausbildung zum TEH®-Praktiker ein wertvoller Baustein sei.

Der Vorsitzende des Arnikavereins, Hans-Peter Müller, betonte die gute Zusammenarbeit mit dem TEH®-Verein Unken in Österreich und der IHK Oberfranken, die diese Ausbildung zertifiziert. Weiterhin bedankte er sich bei den Mitarbeitern des Vereins, die durch ihren vorbildlichen Einsatz für einen reibungslosen Ablauf und für die gute Stimmung des Lehrgangs sorgten. So beschrieb Ulrike Kaiser in humorvollen Worten noch einmal die charakteristischen Eigenschaften der Teilnehmer, bevor die Obfrau des TEH-Vereins Unken, Resi Harrer, und Fred Wunder von der IHK Oberfranken die Teilnahmebestätigung und die Zertifikatsurkunde überreichten. Ein weiterer Höhepunkt war die Übergabe eines handgefertigten "Hexenbesens", worüber sich die Absolventen sehr freuten.

Die Teilnehmer hoben besonders die hohe Qualität der Ausbildung, die Kompetenz der Lehrkräfte sowie die sehr gute Betreuung in der Arnika-Akademie hervor. Ein gemeinsames Abschlussessen rundete diese gelungene Veranstaltung ab.

Auch der nächste Kurs, der im September beginnt, ist ausgebucht und für den Kurs 2020/21 gibt es Anfragen. hpm