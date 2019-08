Armin Warmuth kandidiert

Die Hammelburger CSU beschloss einstimmig in ihrer Sommer-Vorstandssitzung, dass Bürgermeister Armin Warmuth erneut als Bürgermeisterkandidat kandidieren soll. Ortsvorsitzender Detlef Heim begrüßte die Entscheidung, dass der amtierende Bürgermeister auch weiterhin für das Bürgermeisteramt zur Verfügung steht.

Nominierungsversammlung

Warmuth habe in der Wahlperiode entscheidende Projekte in der Stadt Hammelburg angepackt und mit Invitationen die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft für die Stadt Hammelburg und seinen Stadtteilen gestellt, schreibt Heim in seiner Pressemitteilung. Er lobte weiterhin dessen "Weitsicht und Beharrlichkeit".

Die Nominierung findet am Sonntag, 22. September, im Katholischen Pfarrzentrum in Hammelburg statt.

Weiterhin gab der CSU-Ortsvorsitzende Detlef Heim den Mittwoch, 23. Oktober für die Aufstellung der CSU-Stadtratsliste im Hotel Kaiser bekannt. Erfreulich sei auch der kontinuierliche Mitgliederzuwachs. "Die CSU steht kurz vor dem 200 Mitglied und somit ist der Ortsverband weiterhin der größte im Bundeswahlkreis 248 Bad Kissingen", so Heim. red