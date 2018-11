Leben mit einer kleinen Rente - kein Kaffee, kein Kuchen und auch kein Theater. Wer in Deutschland arm ist, hat weniger als 917 Euro im Monat. So hoch ist derzeit die so genannte Armutsgefährdungsschwelle. Unter dieser Schwelle findet man besonders häufig Arbeitslose und Alleinerziehende. Aber auch eine dritte Gruppe ist immer öfter betroffen: Viele Rentner leben in Deutschland an der Armutsgrenze, das zeigen aktuelle Zahlen. Laut Statistischem Bundesamt waren im vergangenen Jahr 14,4 Prozent der über 65-Jährigen arm. Bei den Rentnern sind es sogar 15,6 Prozent. Arm in einem reichen Land. Das betrifft leider auch viele Menschen im Kreis Kronach. Darüber berichtet VdK-Kreisgeschäftsführerin Anja Schmidt in einer Abendveranstaltung des Evangelischen Bildungswerks am Donnerstag, 22. November, um 19.30 Uhr, in der Synagoge. Die Referentin wird die Fakten zu steigender Altersarmut erläutern und Konzepte aufzeigen, um den Trend zu stoppen. red