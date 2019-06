Ariccia seit 15 Jahren Städtepartner

15 Jahre ist es her, dass Lichtenfels mit der italienischen Stadt Ariccia eine Städtepartnerschaft eingegangen ist. Feiern will man das Jubiläum am Samstag, 29., und Sonntag, 30. Juni, zusammen mit den italienischen Freunden in der Michelauer Angerturnhalle mit einer unterhaltsamen Veranstaltung. Die Ausgestaltung des Abends hat das Lichtenfelser Ballettstudio Doris Diroll übernommen. "Danza si connette", "Tanzen verbindet", lautet das Motto des Abends. Da die Veranstaltung am Samstag weitgehend ausverkauft ist, hat man sich entschlossen, die Auftritte am Sonntag, 30. Juni, um 15 Uhr zu wiederholen. Karten erhält man an der Tages- und Abendkasse oder am heutigen Donnerstag im Ballettstudio Diroll. kag