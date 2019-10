Ariccia-Abteilung bespricht Aktivitäten

Am heutigen Freitag, 25. Oktober, trifft sich die Ariccia-Abteilung des Städtepartnerschaftskomitees um 18 Uhr in der Pizzeria "Italia", Maintalterasse (Alte Coburger Straße). Neben einem Rückblick werden auch Wünsche und Anregungen zu den Aktivitäten 2020 aufgegriffen, wobei der Besuch der italienischen Partnerstadt im Mittelpunkt stehen wird. Einige organisationstechnische Fragen in Bezug auf die künftige Aufgabenverteilung in der Abteilung sind ebenfalls zu klären. Mithilfe einer Beamer-Präsentation werden auch Bilder vom diesjährigen Besuch der italienischen Freunde aus Ariccia in Lichtenfels im Juni gezeigt. Interessenten und Neueinsteiger sind zu diesem Treffen eingeladen. Bei Fragen steht Abteilungspräsident Günter Reinlein (Telefonnummer 09571/70158) gerne zur Verfügung. red