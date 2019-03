Argumentieren kann man lernen

Elan, das Unternehmerinnen-Netzwerk, bietet einen Workshop zum Thema "Argumentationstraining für beruflich aktive Frauen" an. Dieser findet am Samstag, 30. März, von 10 bis 15 Uhr im Gemeindezentrum Katharina von Bora statt. Anmeldung per E-Mail an info@elan-coburg.de ist nötig. red