Argumente gegen den Rassismus

Der Kreisjugendring (KJR) Haßberge bietet in Kooperation mit dem BDKJ-Regionalverband Haßberge (Bund der deutschen katholischen Jugend) und dem LBE (Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement Bayern) einen Seminartag zum Thema "Engagement und Haltung in der Kinder- und Jugendarbeit" an.

Am Vormittag werden die Themen Vielfalt, Vorurteile und Rassismus bearbeitet. Das Ziel ist die Entwicklung und Stärkung eines rassismuskritischen Bewusstseins, um gesellschaftlich verankerte Denkmuster und Praktiken von Abwertung zu erkennen und Handlungsmöglichkeiten für das eigene Engagement und den Alltag daraus abzuleiten. Am Nachmittag wird es darum gehen, selbstbewusst und couragiert seine Haltung zu zeigen. Es werden Handlungsoptionen getestet und verschiedene Alternativen diskutiert. Dazu gehören konkrete Argumentationsstrategien für die Diskussion, Kommunikationstechniken, aber auch Instrumente und Signale, die anzeigen, dass man dem Gesprächspartner nicht zustimmt, rote Linien überschritten sind und man die Unterhaltung beenden will.

Der Seminartag findet am Samstag, 30. November, von 9 bis 17 Uhr in Haßfurt in der KJR-Geschäftsstelle statt und wird kostenfrei angeboten. Weitere Infos unter www.kjr-has.de, in der KJR-Geschäftsstelle (Promenade 5, Haßfurt, Telefon 09521/610136) oder per E-Mail an info@kjr-has.de. Anmeldeschluss ist der 18. November. red