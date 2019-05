Argentinischer Tango im Konzert

Das Kuratorium zur Förderung von Kunst und Kultur im Forchheimer Land veranstaltet in Kooperation mit der Volkshochschule das Konzert "Mi Tango Querido" - eine Liebeserklärung an den argentinischen Tango. Die Veranstaltung findet am Samstag, 4. Mai, 19.30 Uhr, im Kulturraum St. Gereon Forchheim statt. Wie interessant der argentinische Tango auch als Konzert sein kann, zeigen auf höchst charmante Art und Weise Bettina Born (Akkordeon/Gesang) und Wolfram Born (Klavier). Karten (14/12 Euro) sind im Vorverkauf beim Kulturamt des Landkreises, Telefon 09191/861045, der Bücherstube an der Martinskirche, Telefon 09191-14500, sowie an der Abendkasse (ab 18.30 Uhr) erhältlich. Foto: PR