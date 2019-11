Arge und Förderverein wählen Vorstand

Im Rahmen ihrer Mitgliederversammlung haben die Arbeitsgemeinschaft der älteren Bürger Bambergs und der Förderverein Seniorenhilfe e.V. ihre Vorstände gewählt. Neu gewählt wurden in den Vorstand der Arge Udja Holschuh, Gerontologin und Geschäftsführerin des VdK in Bamberg, sowie Winfried Strauch, ehemaliger Leiter des Gesundheitsamtes. In den Vorstand des Fördervereins wurde Petra Friedrich, Bautechnikerin und Stadträtin, gewählt.

Bestätigt in ihrer Funktion wurden Wolfgang Budde als Vorsitzender der Arge, Anton Zahneisen als Vorsitzender und Gerd Lange als Kassierer des Fördervereins.

Die Arge hat 2018 unter anderem die Stadtverwaltung in der Weiterentwicklung des seniorenpolitischen Gesamtkonzepts, in der Stadtteilentwicklung in der Wunderburg, der Gartenstadt, am Babenberger Ring-Südwest, bei der Konzeptentwicklung eines Fördernetzwerkes Stadtteilbüro und bei der Schaffung einer Konferenz der Akteure der Seniorenarbeit und der Stadtverwaltung mitgearbeitet. In verschiedenen Arbeitskreisen in Kooperation mit anderen Akteuren wie dem VdK, der Fachstelle für pflegende Angehörige, Transition, der Sozialstiftung, der Caritas und weiteren Organisationen unterstützte die Arge finanziell bedürftige ältere Bamberger, pflegende Angehörige, bewarb die Themen "Entwicklung guter Nachbarschaften als Hilfe für ältere Bürger" und den Abbau von baulichen Barrieren in Gebäuden der Stadt Bamberg. Besonders heraus hob Wolfgang Budde die gute Zusammenarbeit zwischen der Arge und den Fraktionen des Stadtrats, dem Sozialreferat und den Organisationen der Altenhilfe in Bamberg.

Im Zentrum der Arge-Arbeit der kommenden Monate wird die Entwicklung einer Vorschlagsliste für den Beirat der Senioren der Stadt Bamberg stehen, den der Stadtrat ab Mai 2020 bestellen wird. red