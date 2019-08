Archivierung ist für Schönbrunn "Pflichtaufgabe"

Auf der Agenda des Schönbrunner Gemeinderates stand die Gründung eines Archivpflegevereins für den Landkreis Bamberg. Bürgermeister Georg Hollet (BBL) berichtete in der Sitzung, dass im Landkreis Bamberg ein Archivpflegeverein gegründet werden soll. Die Städte und Gemeinden können stundenweise einen Archivar buchen, der ihnen bei der Bewahrung und Sichtung von Unterlagen, Plänen, Urkunden und anderer Dinge, die vom historistischem Wert sind, notwendige Hilfestellung leistet.

Dabei stellt sich auch die Frage, was archiviert oder entsorgt werden kann. Für diese Problemstellung wird eine Fachkraft von der Verwaltungsgemeinschaft Burgebrach bereitgestellt. Wie Hollet betonte, handelt es sich um eine Pflichtaufgabe der Gemeinde. Das Archivgut ist zur Zeit in Kellerräumen untergebracht, die über kein ideales Raumklima verfügen. Es sei deshalb auch davon auszugehen, dass teils Schimmelpilzbefall behandelt werden müsse. Eine Reinigung und Aufarbeitung der Unterlagen müsse man durchaus in Betracht ziehen. Es ist nun vorgesehen, das Archivgut nach der Sanierung im erworbenen Nachbargebäude des Rathauses der Verwaltungsgemeinschaft unterzubringen.

Die Schönbrunner Gemeinderäte stimmten mehrheitlich für diese notwendige Maßnahme und erhoffen sich eine kostengünstige Mitgliedschaft.