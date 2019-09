Mühlhausen vor 14 Stunden

Kerwa

Archiv offen

Am Kerwa-Sonntag, 8., und am Montag, 9. September, ist von 13 bis 17 Uhr das Archiv des Heimatvereins Reicher Ebrachgrund in der Bamberger Straße 6 geöffnet. Gezeigt werden historische Bilder. Es gibt...