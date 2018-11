Architektur schlägt Akt

In der Kohary-Gruft in Coburg, in der Prinz August Victor, seine Gemahlin Prinzessin Clémentine und ihr Sohn Zar Ferdinand von Bulgarien ihre letzte Ruhestätte gefunden haben, entstand das Siegerbild, mit dem Herbert Steiner beim Bild des Monats im Michelauer Fotoclub den ersten Platz belegte. Das Panorama wurde aus zwei Fotos zusammengesetzt. Foto: Herbert Steiner