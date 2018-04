Architektur in Harmonie mit der Umgebung

Zur Dienstagsreihe der Hochschule, also wieder am 10. April, wird das internationale Architektur- und Städtebaubüro Henning Larsen Architects zu Gast sein. Das skandinavische Büro wurde 1959 gegründet und hat in mehr als 20 Ländern Projekte realisiert. Die 300 Mitarbeiter verteilen sich auf Standorte in Kopenhagen, München, New York, Oslo, auf den Färöer-Inseln, in Riad und Hongkong. Ziel ihrer Projekte ist, dass diese in Harmonie mit deren umgebenden Umwelt entstehen. Der Vortrag findet um 19 Uhr im Audimax des Campus Design um statt und ist kostenlos. red